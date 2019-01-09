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20:37

МИД РФ раскритиковал заявления Японии по заключению мирного договора

МИД России упрекнул Токио в искусственном нагнетании атмосферы вокруг обсуждения заключения мирного договора между странами.

Посла Японии Тоехиса Кодзуки вызвали в российский МИД 9 января. Замминистра иностранных дел Игорь Моргунов заявил ему, что в Москве обратили внимание на высказывания японского руководства о мирном договоре с Россией.

В частности, сообщили в МИД, внимание обратили на слова о необходимости «добиться понимания» жителей южных Курил по вопросу о «переходе территориальной принадлежности островов к Японии», а также об «отказе от требования выплаты Россией компенсаций» в пользу Японии и бывших японских жителей за «послевоенную оккупацию островов». Также в Японии заявили, что в 2019 году наступит «поворотный момент» в вопросе о мирном договоре.

«Главе японской дипмиссии было указано, что подобные высказывания грубо искажают суть договоренностей лидеров России и Японии об ускорении переговорного процесса на основе Совместной декларации 1956 года, дезориентируют общественность двух стран относительно содержания переговоров. Такие заявления не могут быть расценены иначе как попытка искусственно нагнетать атмосферу вокруг проблемы мирного договора, навязать другой стороне собственный сценарий ее урегулирования», - подчеркнули в МИД России.

Россия и Япония спорят о Курильских островах уже более 70 лет. Япония претендует на четыре острова Южных Курил: острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Свои права на эти территории Токио обосновывает двусторонним Трактатом о торговле и границах, который был заключен еще в 1855 году.

9 января экс-министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Стрелков  и лидер движения «Левый фронт» Сергей Удальцов заявили, что собираются провести в Москве митинги против передачи Курильских островов Японии.

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