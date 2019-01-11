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10:28

Петербургские депутаты предложили уголовно наказывать подростков-живодеров

Заксобрание Петербурга рассмотрит проект поправок в Уголовный кодекс России, которые позволят привлекать к ответственности за жестокое обращение с животными лиц младше 16 лет. 11 января инициативу поддержали на заседании парламентского комитета по законодательству.

- Случаев, когда люди младше 16 лет издеваются над животными и выкладывают видео с издевательствами в сеть, достаточно много, - отметил соавтор законопроекта, единоросс Денис Четырбок.

По его словам, российским законодательством уже предусмотрена уголовная ответственность для подростков по ряду преступлений, среди которых - убийство, кражи, вандализм.

Депутаты рассмотрят инициативу на ближайшем пленарном заседании ЗакСа, 16 января.

Сергей Еремеев



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