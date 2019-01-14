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10:59

Ганапольский выступил против мемориала на месте взрыва в Магнитогорске

Информацию о том, что на месте взрыва в магнитогорском жилом доме появится мемориал, который займет место рухнувшего подъезда и соединит оставшиеся части строения, прокомментировал публицист Матвей Ганапольский. На "Эхе Москвы" он выразил свой протест против увековечивания то ли халатности коммунальных служб, то ли халатности спецслужб, пропустивших возможный теракт. Так или иначе, утверждает аналитик, мемориал нужен только власти, которая хочет красиво выйти из положения, показывая свое запоздалое неравнодушие.

Ты спускаешься вниз и каждый день тебе в этом месте напоминают, что в твоем доме произошла трагедия. Будет торчать какая-то фиговина, напоминающая о том, что чиновники, приносящие по три цветочка, выполнили свой долг, а люди будут думать - да лучше бы вы нас расселили. Неоправданное моральное давилово.

Матвей Ганапольский

Взрыв в десятиэтажном жилом доме на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске прогремел в ночь на 31 декабря. Жертвами трагедии стали 39 человек. Специалисты, работавшие на месте, не обнаружили следов взрывчатки и объясняют случившееся ЧП следствием взрыва бытового газа на втором этаже, над аркой. В прессе и в общественных дискуссиях мнения разнятся: распространена версия о теракте.

5 января правительство пообещало, что семьям жертв и пострадавших от взрыва выплатят из федерального бюджета в общей сложности 65 млн рублей. 9 января бывший хоккеист магнитогорского "Металлурга" Евгений Малкин перечислил семьям пострадавших 4 млн рублей.

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13:18   Едро-благодетель   ПЖиВ
11:22 у вас фамилия начинается с "Говно" и от обиды блазнится, что у других такие же проблемы? Успокойтесь, голубок. Смените фамилию и не нервничайте и слёз не лейте, петюнчик. ТАКИЕ КАДРЫ НАМ В ер НУЖНЫ.

11:22    
Говнопольский в каждую дырку затычка...Разберутся магнитогорцы без него с мемориалом, пусть сами решают!

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