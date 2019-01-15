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18:56

Жители Калининского района хотят поговорить с Бегловым о Муринском парке

Жители Калининского района пригласили врио губернатора Александра Беглова на прогулку по северной части района, чтобы обсудить с ним проблемы застройки Муринского парка и закрывшегося более пяти лет назад на реконструкцию роддома №17.

Беглов посетил Калининский район 12 января,  его сопровождал глава района Василий Пониделко. Врио губернатора посетил социальные объекты, но проблемы Муринского парка и роддома затронуты не были.

«Мы хотим рассказать Беглову о жизни в районе и показать проблемы района от лица простых жителей, а не чиновников, сидящих в кабинетах», – подчеркнули активисты в группе «За сохранение Муринского парка» во «ВКонтакте». Они напомнили, что в декабре Беглов уже участвовал в подобной прогулке с жителями Центрального района.

В Муринском парке компания «Анна нова» собирается построить новый «объект спорта» рядом с уже действующим комплексом Nova Arena. Местные жители протестуют, они выходили в пикеты, подавали в Смольный петицию в защиту парка. Спасти зону от застройки Беглова просил депутат ЗакСа Михаил Амосов.



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