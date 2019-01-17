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12:29

В ЗакСе поддержали инициативу о бесплатной юрпомощи для предпенсионеров

Петербуржцы предпенсионного возраста могут получить право на бесплатные консультации от государственных юристов. Соответствующий законопроект 17 января единогласно поддержали члены комитета по законодательству ЗакСа.

По словам автора законопроекта, единоросса Дениса Четырбока, инициатива необходима в первую очередь, чтобы помочь предотвратить незаконные увольнения людей предпенсионного возраста.

Четырбок отметил, что инициативу уже поддержал врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Понятие «лица предпенсионного возраста» вошло в употребление летом 2018 года, во время принятия федерального закона о повышении пенсионного возраста. К предпенсионерам относятся граждане, которым до выхода на пенсию остается пять лет.

Сергей Еремеев



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14:18    
Все эти пляски с бубнами только для отвода глаз. Увольняют до достижения "предпенсионного" возраста.

12:40    
Если не будет работы, то никакая юрпомощь не поможет.

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