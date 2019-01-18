СМИ: Вице-губернатор Серов проводит последний рабочий день в Смольном

Вице-губернатор Петербурга по внутренней политике Константин Серов отрабатывает последний день в Смольном, пишет MR7 со ссылкой на источник. По данным издания, врио губернатора Александр Беглов уволил его в пятницу, 18 января.

О возможном уходе Серова ЗАКС.Ру сообщал еще в середине ноября, 17 ноября появилась информация, что он и его коллега Александр Говорунов уйдут в ближайшее время и заранее написали заявления об уходе по собственному желанию. Вместе с тем накануне сообщалось, что Серов работает в обычном режиме и никуда уходить не собирается.

В Смольном полным ходом идут кадровые перестановки. Городское правительство уже покинули два вице-губернатора: Михаил Мокрецов и Игорь Албин. За последнюю неделю сменились главы десяти комитетов: 15 января и 17 января.

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