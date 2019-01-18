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12:37

Беглов припомнил Вишневскому отпуск в Австрии в 2013 году

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов во время объезда Василеостровского района раскритиковал депутата ЗакСа от фракции «Яблоко» Бориса Вишневского, заявив, что тот ездит за границу, вместо того чтобы ходить на субботники. Видео с репликой градоначальника 18 января опубликовало издание «Невские новости».

«Вишневский призвал… Знаете, да? Видели его? Призвал студентов, всех остальных. Это все хорошо. Лучше бы законы правильные принимал по уборке улиц, чтобы оказать содействие. Я условно говорю. Вишневский много говорит, а на городской субботник уехал в Германию и Австрию. А сегодня вместо того, чтобы взять лопату и поубирать, дает комментарии. Говорить легко, делать сложно», - заявил Беглов.

В разговоре с корреспондентом ЗАКС.Ру Борис Вишневский сказал, что последний раз был в Австрии в 2013 году, а в немецкий Гамбург ездил в середине октября 2018 года в составе парламентской делегации. 

- Алекcандр Дмитриевич вдруг вспомнил, что в середине октября наша делегация во главе, кстати, с Вячеславом Серафимовичем Макаровым, нашим председателем, ездила на два дня в Гамбург. А что касается субботников, то это какая-то советская традиция. Город надо убирать постоянно, а не только по субботам, - прокомментировал депутат.

Вишневский также отметил, что ни к чему не призывал студентов, а Беглов «плохо читает» его обращения:

- Я просил его рассмотреть вопрос о выделении средств из резервного фонда для того, чтобы нанять людей для уборки города. Я написал, что думаю, что при условии достйной оплаты на это могли бы откликнуться и студенты, и временно неработающие. 

Напомним, после новогодних праздников Вишневский неоднократно критиковал качество уборки Петербурга. Он был одним из 12 депутатов ЗакСа, подписавших обращение о необходимости парламентского расследования уборки Петербурга в зимний период. Кроме того, «яблочник» был инициатором предложения вызвать в ЗакС чиновников Смольного, ответственных за очистку дорог и тротуаров. 



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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18:08    
17:36, не сомневаюсь, что Вы выйдете убирать снег, чтобы обеспечить возможность тем, кто получает бюджетные деньги на организацию уборки, положить эти деньги себе в карман. Читали заключение ФАС о снегоуборочном картеле в Санкт-Петербурге?

17:36    
Завтра суббота, поэтому Вишневский старается выполнить двойную норму по самопиару в пятницу.

17:20    
Вишневский - давний прихл[цензура]ель Макарки. Вот Сапог его и катает в заграницы за казенный счет!

14:41    
14-34
Вай ме. В этом мозгу началось таки движение. Он НАЧАЛ понимать! Желаю вовремя кончить.

14:34    
Этот жидёнок ещё и огрызается !До чего отвратительный тип.Теперь я начинаю понимать причину погромов.

14:33    
Какой может быть субботник для правоверного? Пусть шабесгои лопатами машут.

14:25    
14-21
Правильно. Уже давно пора оперу написать. Такой сюжет. Шекспир позавидует.

14:22    
13-58
Вот именно! А ВРИО его упрекнул. что он на субботник не пришел. Косяк. Лучше бы Беглов не рассуждал на публику.

14:21   Правдоруб  
Похоже, Беглов еще не знает об активном участии Вишневского в выбивании двухкомнатной квартиры для семьи мошенников молдаван, которых по закону РФ надлежало депортировать на историческую родину. Надо это исправить  и передать в Смольный факты участия Вишневского в этой афере.

14:13    
13-54
Не хочет, или не может, или побаивается. В любом случае заглазное обсуждение с передёргиванием - это сплетни и пустой, несолидный разговор. И опять о лопате.
  Ещё, Вишневского я знаю мало, не могу судить объективно о его морально-нравственных и патриотических качествах, но, уважаемый, употре[цензура]я  брань Вы показываете именно Ваш уровень развития.

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