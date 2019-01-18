Жители Васильевского острова просят Беглова защитить их от шума ЗСД

Активисты движения «Защитим остров Васильевский» передали врио губернатора Александру Беглову 1258 подписей за установку шумозащитных экранов вдоль ЗСД.

Шум и грязь – постоянные спутники жителей комплекса «ЯРомантик» и домов на Морской набережной, окна которых выходят на магистраль, отметили активисты. По их словам, экс-губернатор Георгий Полтавченко «закрывал глаза» на проблему.

«Сегодня у нас есть надежда, что с приходом команды Беглова, на проблемы горожан будут обращать больше внимания, хотя бы до предстоящих выборов», - заявили представители движения. Подписи активисты направили через депутата Максима Резника.

Ранее местные жители опубликовали петицию с просьбой установить шумозащитные экраны вдоль ЗСД. Активисты направляли запросы чиновникам, но в ответ им говорили, что необходимые шумозащитные экраны стоят, шумовые нагрузки учитывались при проектировке трассы. Тем не менее люди все так же страдали от шума и грязи.

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