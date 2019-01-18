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18 января, 22:20

Депутат ЛДПР Сысоев пропустил погружение в купель из-за аварии

Вечером 18 января члены ЛДПР одними из первых среди политиков Петербурга окунулись в крещенскую купель. Около десяти партийцев одетых в футболки с портретом Жириновского погрузились в прорубь у набережной Лейтенанта Шмидта. Однако среди них не оказалось депутатов Заксобрания Олега Капитанова и Виктора Сысоева, участие которых было анонсировано.

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Заместитель координатора петербургского отделения Евгений Ененков объяснил корреспонденту ЗАКС.Ру, что Капитанов соблюдет ритуал не на набережной Лейтенанта Шмидта, а в другой купели, куда его позвали коллеги-депутаты.

- Сысоева мы ждем, скоро должен быть, - пообещал Ененков.

Однако через 5 минут он же сообщил, что Сысоев попал в аварию. Ененков признался, что более подробной информацией не обладает.

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Другой заместитель координатора петербургского ЛДПР Станислав Пайкин успокоил собравшихся:

- Все произошло не по вине Сысоева. Его машина стояла, а в нее въехал другой автомобиль.

По словам представителей ЛДПР, депутат Сысоев не пострадал.

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Фото: Георгий Марков, Екатерина Архипова



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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0:03    
ЕЩЕ ТИТЬКУ мамкину допинговую дергает НАРОДНЫЙ ИЗБРАННИК

18 января, 23:20    
Ему мама запретила в прорубь нырять.

18 января, 22:48    
Да он ещё из младенческого корытца ни как не выберется!

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