Депутат ЛДПР Сысоев пропустил погружение в купель из-за аварии

Вечером 18 января члены ЛДПР одними из первых среди политиков Петербурга окунулись в крещенскую купель. Около десяти партийцев одетых в футболки с портретом Жириновского погрузились в прорубь у набережной Лейтенанта Шмидта. Однако среди них не оказалось депутатов Заксобрания Олега Капитанова и Виктора Сысоева, участие которых было анонсировано.

Заместитель координатора петербургского отделения Евгений Ененков объяснил корреспонденту ЗАКС.Ру, что Капитанов соблюдет ритуал не на набережной Лейтенанта Шмидта, а в другой купели, куда его позвали коллеги-депутаты.

- Сысоева мы ждем, скоро должен быть, - пообещал Ененков.

Однако через 5 минут он же сообщил, что Сысоев попал в аварию. Ененков признался, что более подробной информацией не обладает.

Другой заместитель координатора петербургского ЛДПР Станислав Пайкин успокоил собравшихся:

- Все произошло не по вине Сысоева. Его машина стояла, а в нее въехал другой автомобиль.

По словам представителей ЛДПР, депутат Сысоев не пострадал.

Фото: Георгий Марков, Екатерина Архипова

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