Другороссы провели акцию "Хрен вам, а не Курилы" у посольства Японии в Петербурге

Минувшим днем, 20 января, представители петербургского отделения партии "Другая Россия" вышли с протестной акцией "Хрен вам, а не Курилы" к посольству Японии.

Фото: "Другая Россия"

Активисты традиционно разбросали у здания листовки с манифестом партии по данному вопросу и некоторую часть времени постояли, скандируя "Синдзо Абэ, вам здесь не рады", "Не сметь торговать русской землей!", после чего один из участников действа был препровожден охранявшим дипведомство полицейским в 78 ОП. Впрочем, надолго другоросс там не задержался и был отпущен через некоторое время без протокола.

Россия и Япония спорят о Курильских островах уже более 70 лет. Япония претендует на четыре острова Южных Курил: острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Свои претензии на эти территории Токио обосновывает двусторонним Трактатом о торговле и границах, который был заключен в далеком 1855 году. Новые переговоры сторон должны состояться в конце января.

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