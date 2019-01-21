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9:17

Другороссы провели акцию "Хрен вам, а не Курилы" у посольства Японии в Петербурге

Минувшим днем, 20 января, представители петербургского отделения партии "Другая Россия" вышли с протестной акцией "Хрен вам, а не Курилы" к посольству Японии.

drugoross_kurily.jpg (101 KB)Фото: "Другая Россия"

Активисты традиционно разбросали у здания листовки с манифестом партии по данному вопросу и некоторую часть времени постояли, скандируя "Синдзо Абэ, вам здесь не рады", "Не сметь торговать русской землей!", после чего один из участников действа был препровожден охранявшим дипведомство полицейским в 78 ОП. Впрочем, надолго другоросс там не задержался и был отпущен через некоторое время без протокола.

Россия и Япония спорят о Курильских островах уже более 70 лет. Япония претендует на четыре острова Южных Курил: острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Свои претензии на эти территории Токио обосновывает двусторонним Трактатом о торговле и границах, который был заключен в далеком 1855 году. Новые переговоры сторон должны состояться в конце января.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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12:10    
Не надо косить под русского "ивана", перевёртыш"дед". Тебя давно раскусили, племянничек Изя, верный прислужник и жополиз пархатого паскудника кролика. Не погань слово "Русь", вали в свой Сион, жидёнок.

11:46   Дед Иван   РУСЬ
Курилы наша территория! Не за то наши отцы, деды кровь проливали, чтобы их япошкам отдать! Только предатели Руси и Народа способны на это!

10:50    
Сейчас все ненавистники России подталкивают Путину к национал-предательству с позорной сдачей Курил Японии, понимая, что это станет отправной точкой к развалу России, как когда-то сдача ГДР, Прибалтики привела к краху СССР!

9:24    
"Другороссы"- молодцы, защищая земли России на фоне равнодушных россиян! Их мало, но они настоящие патриоты Отечества!

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