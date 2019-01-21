Беглов попал в ТОП самых упоминаемых в СМИ в 2018 году глав регионов СЗФО

Сменивший Георгия Полтавченко на посту губернатора Петербурга врио Александр Беглов занял третью строчку в рейтинге наиболее часто упоминаемых в СМИ в 2018 году глав регионов, входящих в СЗФО, подсчитали в "Медиалогии".

Первое место досталось руководителю Псковской области Михаилу Ведерникову: в ушедшем году он встречался с Владимиром Путиным в Ново-Огарево, вновь был переизбран начальником региона, обещал развить туризм в области, а также высадил вишневую аллею.

На второй позиции разместился губернатор Калининградской области Антон Алиханов: он освещал ход подготовки Калининграда к матчам Чемпионата мира по футболу, делился планами по постройке завода BMW, встречался с премьером Дмитрием Медведевым.

Беглов впервые "засветился" в СМИ благодаря своему назначению на пост врио, после чего было было объявлено о том, что его родственники покидают Смольный. Также и.о. градоначальника принял отставку вице-губернаторов Михаила Мокрецова и Игоря Албина и встретился с гражданской активисткой Аллой Андреевой, поднявшей вопрос о проблемах обманутых дольщиков на предновогодней пресс-конференции Путина.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

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