Советник Беглова по энергетике признался, что не знает закон Ома

Советник врио губернатора Петербурга Александра Беглова по энергетике, кандидат в вице-губернаторы города Максим Шаскольский признался, что не знает закон Ома, сообщила ЗАКС.Ру лидер фракции Партия роста в петербургском парламенте Оксана Дмитриева.

Дмитриева рассказала, что 21 января на встрече с кандидатом в вице-губернаторы представители Партии роста спросили Шаскольского про закон Ома, но тот ответил, что не знает его.

- Нам этого было достаточно. Про закон Кулона и правила Кирхгофа мы спрашивать уже не стали, - добавила Дмитриева. – Это элементарные вещи, которые проходят в средней школе. А он даже на техника не годится в этой области.

По словам лидера фракции, депутаты Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко готовы поддержать назначение на должность вице-губернаторов двух других советников Беглова Любовь Совершаеву и Евгения Елина. При этом член фракции Партия роста Максим Резник заявил, что поскольку не поддерживает Беглова, то не будет поддерживать и его назначенцев.

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