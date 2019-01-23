ЗакС одобрил кандидатуру Линченко на должность “строительного” вице-губернатора

Николай Линченко станет вице-губернатором Петербурга по вопросам капитального строительства, архитектуры и градостроительства. Депутаты ЗакСа утвердили его кандидатуру на заседании 23 января.

Выступая перед депутатами, Линченко пообещал лидеру фракции “Справедливая Россия” Алексею Ковалеву провести анализ совета по культурному наследию и принять решение о возможном наделении совета дополнительными полномочиями.

Лидер петербургского КПРФ Ольга Ходунова спросила Линченко о проблеме обманутых дольщиков. Чиновник ответил, что будет действовать в соответствии с планом врио губернатора Александра Беглова, по которому 85% обманутых дольщиков должны получить свои квартиры в 2019 году.

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