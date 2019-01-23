Макаров: Беглов имел полное право уйти с заседания

Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров заявил, что уход врио губернатора Петербурга Александра Беглова с пленарного заседания ЗакСа не противоречит регламенту петербургского парламента.

- Беглов имеет полное право в соответствии с регламентом не присутствовать на заседании после того, как он представил кандидатуры вице-губернаторов, - подчеркнул спикер, выступая на брифинге 23 января.

Также Макаров счел, что в высказываниях оппозиционных депутатов в адрес главы города “сквозили нотки предвыборной кампании”.

- Предвыборная кампания уже началась, - констатировал Макаров.

Напомним, Беглов молча покинул пленарное заседание ЗакСа после слов депутата Максима Резника о том, что кандидатура действующего главы не подходит городу. Позже депутат-единоросс Андрей Анохин объяснил, что Беглову просто нужно было идти работать.

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