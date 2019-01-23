Медведев зол на "Роскосмос" за расточительство и постоянные финансовые нужды

Государственная корпорация "Роскосмос" растратила все выделенные ей на возведение космодрома "Восточный" средства и просит правительство о дополнительных дотациях, при этом массив выполненных работ завершен лишь на четверть, рассказал общественности премьер Дмитрий Медведев.

"Первая очередь строительства должна была завершиться в прошлом году, но построено четверть запланированных объектов – 5 из 19", - цитирует главу кабмина "Интерфакс".

Запрос дополнительного объема финансирования и послужил причиной совещания Медведева с представителями госкорпорации. Премьер отметил, что ко второй части строительства космодрома должны были приступить уже в начале 2019 года, с тем расчетом, что в 2021 году с "Восточного" могли отправляться на орбиту и за её пределы различные летательные аппараты. Однако вместо этого компания стала сетовать на нехватку средств.

Очевидно, что та динамика, которая есть, она не позволяет в эти сроки уложиться. Надо заканчивать с прожектерством, хватит болтать о том, куда мы полетим в 30-м году. Надо работать, – меньше говорить и больше делать, — Дмитрий Медведев - в назидание "Роскосмосу"

Среди самых амбициозных замыслов "Роскосмоса", которые руководитель ведомства Дмитрий Рогозин (журналист по образованию) планировал реализовать в ближайшие годы - трансфер до Луны и запуск к естественному спутнику Земли отечественных роботов-аватаров.