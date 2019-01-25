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15:45

Генпрокуратура поручила проверить отмены концертов в ряде регионов

Генпрокуратура поручила региональным подразделениям провести проверки отмены концертов ряда исполнителей, передает RNS со ссылкой на ответ ведомства главе молодежного парламента при Госдуме Марии Воропаевой.

Такое поручение дано прокурорам республик Дагестан, Якутия, Татарстан, Краснодарского края, Белгородской и Нижегородской областей. Воропаева сообщила, что Генпрокуратура «проконтролирует выполнение своего поручения».

В конце 2018 года в ряде городов России были отменены и сорваны концерты рэперов Хаски, Элджея, групп IC3PEAK и «Френдзона». Некоторые концерты сопровождались силовым вмешательством правоохранителей: IC3PEAK задерживали в Новосибирске, а Хаски четыре дня провел в спецприемнике после сорванного концерта в Краснодаре из-за своего выступления на крыше автомобиля.

Гонения на артистов обсуждались на высоком уровне. Рэперы Птаха и Жиган выступили в Госдуме, заступившись за коллег. Разобраться с отменами концертов поручил президент Владимир Путин: позже он заявил, что «ничего хорошего в этом нет». По некоторым данным, в Кремле давление силовиков на артистов считают «идиотизмом».

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