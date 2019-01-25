Беглов поприсутствовал на открытии нового общежития академии Следкома

Временно исполняющий обязанности градоначальника Петербурга Александр Беглов принял участие в торжественном церемониале по случаю открытия нового общежития для студентов академии Следственного комитета, извещает пресс-служба Смольного. Комплекс, рассчитанный на 177 мест, располагается на набережной реки Мойки.

"Там будут жить будущие сотрудники следственных органов, которые с честью продолжат дело своих предшественников", - рассказал Беглов.

Также сегодня, 25 января, врио в компании председателя СК Александра Бастрыкина посетил праздничный концерт в академии, приуроченный к 75-летию снятия блокады Ленинграда. Во время мероприятия Беглов вручил ветеранам памятные знаки отличия.

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