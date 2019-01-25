«Трансперенси» просит Литвиненко забрать миллион рублей через объявление в газете

Антикоррупционный центр «Трансперенси Интернешнл – Россия» дал объявление в газету «Коммерсантъ» в Петербурге, чтобы обратить на себя внимание ректора Горного университета Владимира Литвиненко и передать ему миллион рублей компенсации по решению суда.

В своем сообщении «Трансперенси» сообщили, что собранный ранее миллион рублей до сих пор лежит на счете организации. Через объявление в газете антикоррупционщики просят Литвиненко предоставить им банковские реквизиты для перечисления средств.

Миллион рублей для выплаты компенсации Литвиненко «Трансперенси» собрал всего за 10 дней. Изначально ректор Горного университета требовал в суде с центра, издания «Деловой Петербург», сайта «Оффшорам-нет.ру» и журналистов в общей сложности 75 млн рублей. Претензии вызвало расследование «Миллиардер с горы», где утверждалось, что Литвиненко принадлежит часть площадей в элитном жилом комплексе, построенном на месте, которое изначально было выделенно вузу для строительства научно-лабораторного комплекса и факультета повышения квалификации.

В мае 2018 года Василеостровский районный суд постановил взыскать с антикоррупционщиков 5 млн рублей, 4 млн – с «Делового Петербурга» и еще миллион – с трех журналистов. Горсуд изменил решение, освободив журналистов от штрафов, а для «Трансперенси» снизив сумму выплаты до миллиона рублей.