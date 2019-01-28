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11:51

Эсеры добиваются мониторинга городской земли на предмет ее опасности

С идеей петербургских справедливороссов о необходимости провести государственный мониторинг городских земель согласились чиновники из Росреестра, сообщает партийный сайт, цитирующий депутата Законодательного собрания Надежду Тихонову.

Инициативу социал-демократы объясняют тем, что в последний раз такого рода работа проводилась в далеком 2013-м году, а ее результаты оказались не вполне однозначными: наименее загрязненные земли на южных и северных окраинах, исходя из нормативов, соответствовали статусу "умеренно опасных".

Есть жилые комплексы, возведенные на землях, где раньше располагались бывшие заводские корпуса или склады. Люди вселяются, а потом болеют, потому что под ними – скопление вредных веществ, продуктов промышленного производства. Для предотвращения роста числа подобных объектов госмониторинг земель должен проводиться чаще.

 — Надежда Тихонова

Депутаты сошлись с чиновниками на том, что ближайший мониторинг самых чистых и вместе с тем все равно небезопасных городских земель следует провести в 2020-2021 годах.



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14:47    
Полезная инициатива. Живем как последний день, ничего не знаем. Где например на ядерном могильнике жилмассив строят (Долгое).

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