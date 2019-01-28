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15:50

Активисты спросили прокуратуру о конфликте интересов между Макаровым и его дочерью

Активисты АНО «Дозор» обратились в петербургскую прокуратуру, требуя проверить наличие конфликта интересов между спикером ЗакСа Вячеславом Макаровым, его братом Василием Макаровым (замглавы МО Черная речка) и дочерью Мариной Лыбаневой (первый замглавы администрации Петроградского района), передает MR7.

Активисты подчеркнули, что Лыбанева имеет полномочия по распоряжению деньгами из городского бюджета, а Вячеслав Макаров может влиять на формирование бюджета для Петроградского района и входящих в него муниципалитетов.

Вячеслав Макаров выделяет средства на свой округ – Петроградский район – с помощью поправки, заявил глава АНО «Дозор» Александр Арсентьев. Он подчеркнул, что Макаров, как спикер ЗакСа, контролирует работу БФК, которая эти поправки одобряет и сводит в один документ

В 2015 году Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование, в котором говорилось в том числе о семейных связях Макарова среди районных и муниципальных властей.



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16:41    
БЕГЛОВУ ЛЫБАНЕВУ НАДО В ДРУГОЙ РАЙОН ГОРОДА ПЕРЕВЕСТИ. ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ЖЕЛАНИЯ У СПИКЕРА ЗАПУСТИТЬ ЩУПАЛЬЦА В БЮДЖЕТНЫЙ КАРМАН - ВОТ ГДЕ КОРРУПЦИЯ

16:40    
СПИКЕРА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЯЧЕСЛАВА МАКАРОВА И ЕГО ДОЧЕРИ МАРИНЫ ЛЫБАНЕВОЙ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ. ДЕЛО В ТОМ, ЧТО ЗАКС ПРИНИМАЕТ ЗАКОН О БЮДЖЕТЕ. ДЕПУТАТЫ ПОДАЮТ ПОПРАВКИ КО ВТОРОМУ ЧТЕНИЮ И РАСПРЕДЕЛЯЮТ МИЛЛИОНЫ НА СВОИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ТЕРРИТОРИИ. В НАШЕМ СЛУЧАЕ ДЕПУТАТ ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ ВЫДЕЛЯЕТ С ПОМОЩЬЮ ПОПРАВКИ СРЕДСТВА НА СВОЙ ОКРУГ – ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН. А КАК ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ МАКАРОВ ЕЩЕ И КОНТРОЛИРУЕТ РАБОТУ БФК, КОТОРАЯ ЭТИ ПОПРАВКИ ОДОБРЯЕТ И СВОДИТ В ОДИН ДОКУМЕНТ.
У ВЯЧЕСЛАВА СЕРАФИМОВИЧА ДОЧКА - МАРИНА ЛЫБАНЕВА ЗАНИМАЕТ ПОСТ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА, А ЕГО РОДНОЙ БРАТ – ВАСИЛИЙ СЕРАФИМОВИЧ – ПОСТ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ЧЕРНАЯ РЕЧКА. НА НАШ ВЗГЛЯД, ОЧЕВИДЕН КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. ВЕДЬ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ – ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ. ПОЛУЧАЕТСЯ, ПАПА ВНОСИТ ДЕНЬГИ, А ДОЧЬ РАСПРЕДЕЛЯЕТ. КАК И В СЛУЧАЕ С МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ, ГДЕ РУКОВОДИТ БРАТ МАКАРОВА.
ВРИО ГУБЕРНАТОРА БЕГЛОВУ НАДО ПРОСТО ПЕРЕВЕСТИ ДОЧЬ СПИКЕРА НА АНАЛОГИЧНУЮ ДОЛЖНОСТЬ

16:32    
16-23
ДА... ЩА... Жди.

16:23    
Ща слетит Макарка - вся родня его в тюрьму пойдет!

16:08    
15-56
А актёры какие! Самородки.

15:55    
У Макарова целый спрут на Петроградке

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