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11:40

Беглов намерен вплотную заняться стратегическим обновлением Петербурга

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов на прошедшем сегодня, 29 января, заседании городского правительства обозначил дальнейшее, как ему видится, развитие Северной столицы.

Фактически, передает MR7, озвученное врио выглядело как положения из предвыборной кампании.

Так, например, Беглов полагает, что стратегия развития города на Неве - "объективная и реалистичная" - должна базироваться на майских указах Владимира Путина. Вместе с тем, необходимо учитывать мнение горожан, высказанное по тому или иному поводу, а также "бережно" относиться к инвесторам.

"Петербург должен быть локомотивом развития всей России", - наказал врио.

Город должен озаботиться сохранением своего исконного исторического стиля, продолжил Беглов, а также активно внедрять многогранные инновационные технологии.

Важно, чтобы своевременно решались "проблемы безопасности, экологии, обновлять очистные сооружения на предприятиях", совершенствовалась система переработки отходов: петербуржцы, напомним, просят местные власти как можно вплотнее заняться вопросом внедрения системы раздельного сбора мусора.

"В администрации будет создана структура, отвечающая за стратегическую модернизацию города", - пообещал Беглов, анонсировав напоследок кадровые ротации в Смольном.



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15:03    
Стратегическая модернизация города?
Олигархическая группировка, стоящая за спиной Беглова, уже делит шкуру неубитого медведя?
"Бережно относиться к инвесторам" - и мы скоро увидем этих новых Принцесс-на-Горошине во всей их красе!

14:40    
14-28
Ну один Быков..."умник"...   И то неизвестно, что там за тема и какой контекст.

14:28    
14:21. Ну, к примеру, жидяра Быков то публично сокрушался, что не сдали СССР фашистам...Странные они евреи всё-таки, то 40 лет по Синаю ходили, на хрена спрашивается, то Ленинград им надо было сдать...Хотя масса евреев, ради справедливости сказать, и Ленинград защищала, и с кличем "За Сталина!!!" с другими нациями дошла до Берлина!

14:21    
13-50
Товарищ, не беспокойтесь, с Вами всё в порядке, невозможно понять то, чего не было. Слухи о каких-то сомнительных высказываниях - это клевета.

13:50    
Я только вот не пойму почему русофобствующая часть евреев России выступает за то, что надо было сдать Ленинград, весь СССР фашистам...Ну, вот сдали фашистам Киев и всех евреев отправили на расстрел в Бабий яр...В Варшаве похожее было -в газовую печку...

13:10    
На сайте закса все записи заседаний удалены. Упомянутое выступление Резника можно посмотреть на сайте депутата: http://maximreznik.ru/

13:10    
У Беглова сейчас главная задача, чтобы следующий же снегопад опять не превратился в апокалипсис. Пока Беглов с этой задачей не справляется.

12:59    
12:33 ВРИО от слова "врать". Клевета Беглова про "сдачу города" Резником выглядит глупо и легко проверяется - на сайте закса есть запись заседания. Болтает ВРИО много, а организовать нормальную работу коммунальных служб не может. Он занял губернаторское место в октябре, серьёзный снег выпал уже в 2019 году, времени подготовится было достаточно. Но всё упёрлось в "лопату Беглова". И о современной молодёжи он имеет смутное представление. Не нуждается она в его дремучей защите.

12:51    
12-33
Первые слова и дела начались вроде 3 октября 2018 г. Что-то немного Вы вспомнили за 4 месяца. А из перечисленных четырёх "дел" бесспорны только два "дела": 1. позиция по параду и 2. слова о влиянии Запада. Маловато будет. Маловато!
Голубчик, очень прошу укажите, где можно прочитать или послушать, что сказал Резник о сдаче города, если он действительно об этом сказал. Тут в шутку предложили голосовать головкой, а Вы всерьёз приняли, вот и проводите искуйственную агитацию. Тоньше надо.

12:33    
Первые дела и слова Беглова в Смольном очень понравились! Это и нормальная уборка снега в условиях сильнейшего снегопада, и патриотическая позиция по параду в день снятия блокады, и отповедь негодяю и подонку Резнику за сожаление, что не сдали Ленинград на растерзание фашистам, и слова о защите российской молодёжи от тлетворно-гомосечного влияния Запада и тд. Молодец!!!

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