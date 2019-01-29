Рэпер Птаха вошел в совет по культуре Молодежного парламента Госдумы

Рэпер Птаха (Давид Нуриев) войдет в экспертный совет по культуре Молодежного парламента при Госдуме, передает РИА «Новости» со ссылкой на председателя парламента Марию Воропаеву.

Кроме него членом совета станет видеоблогер Дмитрий Ларин. Все желающие участвовать в совете могут подать заявку до 1 февраля.

Совет по культуре решили создать после того, как в декабре в Госдуме прошел круглый стол по поводу отмены концертов ряда исполнителей в регионах. В нем участвовали, в том числе, Птаха и Жиган (Роман Чумаков). Птаха тогда заявил, что рэперы не виноваты в «разложении молодежи» и спросил депутатов, почему они обвиняют исполнителей «в том, что сами не смогли сделать».

Воропаева позже сообщила, что молодежный парламент собирает заявки «от всех желающих, кто мыслит себя в сфере культуры, занимается творчеством профессионально или непрофессионально», и постоянный совет соберут из 60 человек. «Нужно понимать, что это не только рэперы или певцы, это и театральные деятели, и деятели такого жанра, как цирковое искусство. То есть весь спектр для нас очень важен, чтобы никто не думал, что это исключительно рэп-исполнители», - подчеркнула она.

По словам Воропаевой, совет будет рассматривать законопроекты, касающиеся культуры. В том числе эксперты будут оценивать песни, фильмы и предметы искусства на содержание запрещенной информации.

В конце 2018 года в ряде городов России были отменены и сорваны концерты рэперов Хаски, Элджея, групп IC3PEAK и «Френдзона». Некоторые концерты сопровождались силовым вмешательством правоохранителей: IC3PEAK задерживали в Новосибирске, а Хаски четыре дня провел в спецприемнике после сорванного концерта в Краснодаре из-за своего выступления на крыше автомобиля.

Гонения на артистов обсуждались на высоком уровне. Рэперы Птаха и Жиган выступили в Госдуме, заступившись за коллег. Разобраться с отменами концертов поручил президент Владимир Путин: позже он заявил, что «ничего хорошего в этом нет». По некоторым данным, в Кремле давление силовиков на артистов считают «идиотизмом».