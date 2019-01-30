Звание “Почетный меценат Санкт-Петербурга” будут присуждать реже

Петербургский парламент на заседании 30 января принял в первом чтении поправки в региональный закон о меценатской деятельности, регламентирующие частоту присуждения звания почетного мецената.

Согласно предложению депутатов, новые почетные меценаты будут появляться в Петербурге не чаще двух раз в год.

“Представленное изменение позволит повысить ценность почетного звания и авторитет мецената в глазах петербуржцев”, - говорится в пояснительной записке к документу.

Звание “Почетный меценат Санкт-Петербурга” присуждается с 2016 года.