Анохин предложил МВД приравнять спа-салоны к публичным домам

Депутат петербургского ЗакСа от “Единой России” Андрей Анохин считает, что петербургская полиция обязана проверить работающие в центре Петербурга спа-салоны, в которых предоставляются услуги эротического массажа.

- Вроде, всё по закону, а в этих спа-салонах тоже голые мужчины и женщины находятся. Может быть, поработаем вместе с вашими юристами над тем, чтобы спа-салоны тоже приравнять к проституции? - поинтересовался депутат у руководителя ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Сергея Умнова после его ввступления в ЗакСе 30 января.

Умнов предложил действовать сообща и заявил, что необходимо расторгать договоры аренды с арендаторами-нарушителями.

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