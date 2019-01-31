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9:22

Суд арестовал сенатора Арашукова до конца марта

Басманный суд Москвы арестовал сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, передает «Интерфакс». Под стражей он пробудет как минимум до 30 марта.

Защита ходатайствовала об избрании Арашукову другой меры пресечения – в виде домашнего ареста или залога в 10 млн рублей. Адвокаты намерены обжаловать арест сенатора. Адвокат Сергей Шишов добавил, что сенатор «просил передать через органы прессы, что в отношении него осуществляется политический заказ».

Арашукову предъявлено обвинение по трем уголовным статьям: участие в преступном сообществе, убийство двух и более лиц и давление на свидетеля. Сенатора задержали во время заседания Совфеда.

Арашукова подозревают в заказе двух убийств: зампредседателя молодежного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова. Также ему вменяют другие преступления, подробности которых пока не раскрываются. В Петербурге задержан отец сенатора – Рауль Арашуков, его подозревают в хищении 10 млрд рублей в составе преступной группы.

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12:16    
11:58 Какими "огородами"? Отец Рауфа Арашукова Рауль Арашуков на протяжении более 16 лет возглавлял крупные газовые структуры в регионе — «Газпром межрегионгаз Ставрополь», «Ставрополькрайгаз», а с декабря 2011 года является советником генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» по работе с территориями Северо-Кавказского федерального округа, отмечает «Коммерсант», добавляя, что Арашукова-младшего считают близким другом главы Чечни Рамзана Кадырова. Экс-сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев, которого сменил Арашуков, ещё 2012 году в «Российской газете» заявил о коррупционных связях семьи Арашуковых, что вызвало долговременный конфликт между кланами.

11:58    
Держать в тюрьме, как бешенную собаку!!!
Валентина Ивановна, а куда Вы смотрели со своей службой собственной безопасности? За какие такие заслуги эта мразь   попала  в сенат в тридцать лет? За плечами опыт работы? Вам не кажется, что тех, кто рекомендовал его, следует привлечь к ответственности? Самое малое-уволить с работы! Позор на весь мир! В сенат огородами попадают воры и убийцы...

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