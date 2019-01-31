Суд арестовал сенатора Арашукова до конца марта

Басманный суд Москвы арестовал сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, передает «Интерфакс». Под стражей он пробудет как минимум до 30 марта.

Защита ходатайствовала об избрании Арашукову другой меры пресечения – в виде домашнего ареста или залога в 10 млн рублей. Адвокаты намерены обжаловать арест сенатора. Адвокат Сергей Шишов добавил, что сенатор «просил передать через органы прессы, что в отношении него осуществляется политический заказ».

Арашукову предъявлено обвинение по трем уголовным статьям: участие в преступном сообществе, убийство двух и более лиц и давление на свидетеля. Сенатора задержали во время заседания Совфеда.

Арашукова подозревают в заказе двух убийств: зампредседателя молодежного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова. Также ему вменяют другие преступления, подробности которых пока не раскрываются. В Петербурге задержан отец сенатора – Рауль Арашуков, его подозревают в хищении 10 млрд рублей в составе преступной группы.