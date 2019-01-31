Еще три организации хотят взыскать с "Метростроя" 16 млн рублей

Юридические лица, носящие названия "Петербургская сбытовая компания", "Акку-Фертриб" и "Лесное", продолжили цепь неприятных для ОАО "Метрострой" событий, подав против строительной организации судебные иски в общей сложности на 16,2 млн рублей, передает ТАСС.

Самый крупный иск (7,6 млн) принадлежит компании "Акку-Фертриб", продающей аппаратуру и оборудование.

С наступлением 2019-го года, по мере эскалации конфликта со Смольным, желание засудить "Метрострой" выразилось более чем в двадцати исках, поданных различными организациями.

28-го января еще три организации, строительного профиля, подали исков в общей сложности на 30 млн рублей. Метростроевцы объясняют ситуацию задержкой оплаты материалов, оборудования и услуг и обещают выполнить все свои обязательства, как только представится возможность.