Навальный сомневается, что Беглов будет кандидатом на выборах губернатора

Алексей Навальный считает врио губернатора Александра Беглова слабым кандидатом на пост постоянного градоначальника Петербурга. По его мнению, "Единая Россия" может выдвинуть другого претендента ближе к сентябрьским выборам.

- Беглов является абсолютно слабым кандидатом. Мне кажется, они заменят его ближе к делу, - заявил политик в эфире "Эха Петербурга" 1 февраля.

Навальный также заявил, что цель его сторонников в Петербурге - поддержать любых кандидатов в губернаторы не от "Единой России", даже если это будет условно технический кандидат, и добиться второго тура. Проект "Умное голосование", иницированный Алексеем Навальным, предлагает избирателям голосовать за кандидатов не от партии власти, чтобы оттеснить с руководящих постов "Единую Россию".

- Это будет понижать рейтинг Беглова. Мы сейчас бьемся с монополией. Мы хотим показать, что им не удастся так легко переизбраться, - уверен оппозиционер.

Политик также в эфире передал "горячий привет" Борису Вишневскому, заявившему о своем намерении претендовать на пост губернатора Петербурга. По словам Навального, Вишневский или любой другой кандидат от оппозиции ему "гораздо милее Беглова". В то же время инициатор "Умного голосования" выразил мнение, что "Яблоко" может видвинуть не Вишневского, а Николая Рыбакова, который также изъявлял желание участвоваться в губернаторских выборах.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.