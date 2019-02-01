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16:21

Беглов рассказал московским министрам о том, как обстоят дела в Петербурге

Врио градоначальника Петербурга Александр Беглов с рабочим визитом посетил Москву, где побывал на встречах с представителями правительства России, передает пресс-служба Смольного.

Так, с вице-премьером Алексеем Гордеевым он обсудил ряд экологических проблем Северной столицы, в частости возможность рекультивации мусорного полигона "Красный Бор" за счет средств из федерального бюджета. На данный момент к работам по консервации объекта привлечены в том числе финские специалисты.

Затем Беглов увиделся с министром просвещения Ольгой Васильевой, которой доложил о ходе реализации нацпроекта "Образование" в Петербурге. Врио поведал о подготовке к Международной математической олимпиады, которая пройдет в городе на Неве в 2020 году, а также о развитии цифровой образовательной среды, создании центров поддержки добровольчества и волонтерства, организации Чемпионата профессионального мастерства EuroSkills в 2022 году. 

В довершение визита Беглов побеседовал с министром культуры Владимиром Мединским о том, что в рамках реализации проекта "Культура" ожидается, что посещаемость петербургских музеев к 2024 году вырастет на 15%. Речь также зашла о планах по развитию Кронштадта, где должен открыться музей "военно-патриотической" направленности "Патриот".

"Кронштадт должен получить «второе дыхание», стать продвинутым, интересным и креативным", - сообщил Мединскому Беглов.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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17:56    
70% крыш домов требуют ремонта. По городу не проехать. Кремль любит устраивать мероприятия в Питере, тогда в эти дни город стоит в пробках. Со строительством метро полный завал. Опытный "Метрострой" убрали, новые любители осваивать бюджетный пирог "настоят".
Уплотнительная застройка привела к тому, что город летом задыхается от пыли. Скверов катастрофически мало.
Все чиновники не по одному разу съездили в Хельсинки. И что, не поняли, каким должен быть город?
О посыпке дорог зимой гранитовой крошкой говорили более десятилетия. И только в этом году разродились на горсточку крошки в центре.
Наша питерская власть  занимается туристами, футболистами, форумами и т. д.
До проблем города времени не хватает, так как надо очередных гостей встречать.

17:24    
ДРУЖНО ПОХИХИКАЛИ над спойлером

16:32    
Он музеи патриотические планирует открывать вместо уборки снега?

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