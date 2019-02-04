СМИ: Кампанией Беглова на выборах займутся «ИМА-консалтинг» и экс-комиссар «Наших»

Избирательной кампанией Алекcандра Беглова на выборах губернатора Петербурга займутся агентство «ИМА консалтинг», бывший комиссар движения «Наши» Ярослав Игнатовский, представитель Кремля Борис Рапопорт и другие, пишет «Фонтанка.ру» со ссылкой на источники.

По данным издания, «ИМА консалтинг» займется визуальной частью кампании Беглова. Эта компания занималась информподдержкой выборов президента в 2018 году, в числе прочего она разработала вызвавший у общественности множество вопросов логотип с российским триколором и надписью «выборы президента России». Занималось «ИМА-консалтинг» также выборами в Госдуму и кампаниями в Москве.

Присоединиться к кампании Беглова может Илья Паймушкин – бывший советник губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Отмечается, что он был среди подрядчиков полпредства по СЗФО и участвовал в исполнении заказов на исследования общественного мнения.

Среди претендентов в избирательную «команду» врио губернатора называют экс-комиссара «Наших» Игнатовского. По сведениям издания, в 2014 году он вел несколько команд на муниципальных выборах. Сам он заявил, что не является чьим-либо политическим консультантом, и официальная предвыборная кампания еще не началась.

Технологической частью кампании может заняться советник Беглова, бывший вице-губернатор Петербурга Константин Серов. Будущим куратором кампании в целом называют руководителя администрации губернатора Любовь Совершаеву. Наблюдателем от администрации президента может стать Борис Рапопорт: его же называли неформальным начальником штаба избранного губернатором Приморья Олега Кожемяки.

Также кампанией может заняться и Владимир Табак, консультирующий региональные власти. Источники считают его и бывшего пресс-секретаря движения Кристину Потупчик инициаторами появления ряди Telegram-каналов в декабре-январе, продвигающих местную повестку.

Стоимость кампании Беглова эксперты оценивают по-разному. Одни стартовым ценником называют 300 млн рублей, другие – 500 млн, некоторые считают, что кампания обойдется не менее чем в 700 млн рублей.

Беглов был назначен врио губернатора Петербурга в октябре 2018 года после отставки Георгия Полтавченко. он пока не заявлял прямо о намерении баллотироваться, но подготовил, а позже подписал закон, дающий право участвовать в выборах главы Петербурга самовыдвиженцам. Выборы губернатора пройдут в сентябре 2019 года параллельно с муниципальными.

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