18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

17:27

Рассерженные качеством уборки снега жители Петроградки пикетировали у стен администрации

Жители Петроградского района вышли с пикетами к стенам местной администрации и прилегающие к ней улицы с тем, чтобы выразить недовольство почти полным отсутствием уборки тротуаров, дворов и дорог от снега.

В руках у активистов были плакаты, содержащие следующие надписи: "Петроградская завалена снегом и льдом", "Непроходимый кошмар!", "Петроградка завалена снегом - где дворники?".

1_petr_kuibysheva1.jpg (333 KB)Фото: Telegram-канал "Протестный Петербург"

Побеседовать с участниками пикета вышел глава администрации Иван Громов, сообщивший, что чиновники вверенного ему территориального ведомства стараются следить за состоянием улиц, однако уборочной техники району крайне не хватает

1_petr_kuibysheva.jpg (153 KB)Фото: ул. Куйбышева, Telegram-канал "Протестный Петербург"

Напомним, ранее сегодня, 4 февраля, врио губернатора Александр Беглов, отчитав главу Фрунзенского района Валерия Сапожникова за некачественную "антиснежную" уборку улиц, отправил его в отставку.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


18:50    
Уважаемая редакция, зачем употре[цензура]ть москвизмы, затащенные в наш город московскими девелоперами и риэлтерами? Петроградка - это жительница Петрограда. художники предпочитают изображать ее с ружьем и революционным флагом. Для Москвы характерны такие топонимы  как Хитровка, Остоженка и т.п. В Санкт-Петербурге (за исключением, пожалуй, Лиговки) принято называть - Петроградская сторона, Выборгская сторона, нарвская Застава, Московская застава и т.д.

17:59    
17:51 )) с семейством Макарова во главе.

17:51    
Вместо пикета лучше бы организовали бригаду капиталистического труда, да снег убрали!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Считаете ли вы справедливой отставку главы Фрунзенского района из-за некачественной уборки снега?

Да
Нет

Все новости:

20:56 На фестивале современного искусства в Artplay похитили картину с Путиным

20:34 Оргкомитет марша памяти Немцова просит Собянина помочь с проведением акции

20:08 Дочь активистки "Открытой России" Шевченко похоронили в Ростове-на-Дону

19:31 Беглов заявил о готовности выделить деньги из резервного фонда на уборку улиц от снега   2

19:21 Заявившему о пытках аспиранту МГУ продлили задержание на 72 часа

18:52 В ЕР следят за ситуацией с возможным избиением девочки школьным педагогом   1

18:41 СМИ: Комитет по здравоохранению подозревают в халатности на 70 млн рублей

18:33 Детский омбудсмен вновь пожаловался на голодные обмороки кузбасских школьников

18:26 Серов узнал о своем новом назначении после официального объявления

18:08 "Водоканал" собрал и расплавил два миллиона кубометров снега

18:07 Росстат отчитался о небывалом росте российской экономики   3

17:56 Новым главой Фрунзенского района стал Константин Серов   1

17:27 Рассерженные качеством уборки снега жители Петроградки пикетировали у стен администрации   3

16:55 Депутатов Партии роста продолжает волновать судьба особняка Черкасского

16:29 Беглов отправил в отставку не справившегося с зимней уборкой главу Фрунзенского района   4

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.