"Водоканал" собрал и расплавил два миллиона кубометров снега

Менее чем за месяц в Петербурге собрали более 2 млн кубометров снега, сообщили в «Водоканале». Прошлой зимой такой результат достигли куда позднее, в начале марта.

Снегоплавильные и снегоприемные пункты круглосуточно растапливают собранные осадки после сильного снегопада. «Лидером сезона» признали пункт на Кушелевской дороге: за последние сутки он переработал более 5 тысяч кубометров снега, превысив проектную производительность. В усиленном режиме работал и пункт на Рыбинской улице.

В Петергофе и Кронштадте за сутки приняли 4,6 и 3,2 кубометров снега соответственно. Несмотря на высокие нагрузки, сотрудники «Водоканала» принимают снег в полном объеме, заявили представители компании.

Тем не менее вопрос уборки снега в Петербурге остается болезненным для представителей Смольного и петербуржцев. Плохая уборка улиц стала поводом для увольнения главы Фрунзенского района Валерия Сапожникова. На его место назначен Константин Серов.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.