18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

18:30

Резник о штрафе Михайлову и Литвину: Это официальный государственный грабеж

Депутат Законодательного собрания Петербурга и член фракции «Партия роста» Максим Резник считает решение Фрунзенского районного суда о взыскании 7,3 млн рублей с главы местного штаба Алексея Навального Дениса Михайлова и координатора движения «Весна» Богдана Литвина за испорченные газоны на акции 5 мая попыткой «запугать и подавить» оппозиционеров.

По мнению Резника, принятое судом решение – это форма политических репрессий.

-  Это официальный государственный грабеж, я расцениваю это так, - заявил депутат в беседе с ЗАКС.Ру.  - Грабеж тех, кто смеет иметь отличное мнение от официального. Попытка запугать, подавить. Михайлова сажали, а теперь действуют вот таким образом.

Политик отметил, что решение, скорее всего, будет оспорено.

- Если оно вступит в законную силу, то, думаю, что всем приличным и честным людям в нашем городе и стране останется делать ровно то же самое, что мы делали с The New Times – помогать собирать деньги. Но могу сказать, что мы не забудем и не простим, - добавил Резник.

Напомним, Фрунзенский районный суд Петербурга удовлетворил иск прокуратуры к Михайлову и Литвину. Ведомство считает, что активисты – организаторы акции «Он нам не царь» 5 мая 2018 года. Якобы поэтому Михайлов и Литвин виновны в порче газонов во время акции, уверены в прокуратуре. Изначально прокуратура оценивала ущерб в 10,9 млн рублей.

В 2018 году Михайлов суммарно провел под арестом 80 суток. Из них 55 суток за организацию «Забастовки избирателей».  За майскую акцию «Он нам не царь» Денис Михайлов отвечал уже дважды. Сначала Смольнинский районный суд назначил ему 25 суток ареста, а потом Октябрьский суд – рекордные для Петербурга 300 тысяч рублей штрафа.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме
16:58Михайлова и Литвина обязали выплатить 7,3 млн рублей за испорченные газоны на акции 5 мая
12:04Суд отказался приобщить Навального соответчиком по делу о вытоптанных газонах в Петербурге
1 февраля, 18:19Активиста "бессрочки" доставили в суд по делу о нарушении при проведении митинга
1 февраля, 15:43Пресс-служба судов: Навальный требует признать его соответчиком по делу о вытоптанном газоне
29 января, 18:07Октябрьский суд снова оштрафовал координатора "Весны" Литвина за твит об акции 5 мая
29 января, 13:49Горсуд отклонил жалобу Расулова на работы за "самоуничтожающуюся Конституцию"
10 января, 16:00Рассмотрение дела о затоптанном газоне на митинге "Он нам не царь" продолжится в феврале
10 января, 13:43Прокуратура не считает акцию "Он нам не царь" мирной
28 декабря 2018, 20:58В отношении Идрисова проводят проверку по уголовному делу о применении насилия к приставу
26 декабря 2018, 9:43Вишневский: "Лидер" дольщиков Головко сдал Шитик полиции

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Считаете ли вы справедливой отставку главы Фрунзенского района из-за некачественной уборки снега?

Да
Нет

Все новости:

18:30 Резник о штрафе Михайлову и Литвину: Это официальный государственный грабеж

18:25 На транспортные нужды сотрудников ФСО, сопровождающих Путина, потратят 1 млрд

17:56 В назидание Беглову на стене одного из домов на Марата появилась гигантская лопата   2

17:48 Из-за падения сосульки на Аптекарском проспекте погиб студент

17:31 Источником запаха газа в нескольких районах Петербурга оказалась цистерна с токсичным веществом   1

17:25 Губернатор Ленобласти выделил 100 млн из "резерва" на уборку региональных дорог от снега

16:58 Михайлова и Литвина обязали выплатить 7,3 млн рублей за испорченные газоны на акции 5 мая   6

16:47 Суд назначил новую финансовую экспертизу по делу "Седьмой студии"

16:25 КСП проверит деятельность комитета по инвестициям

16:08 Представителя Google пригласили в Госдуму для объяснений по поводу Крыма на картах   4

15:40 В Смольном не зафиксировали утечек природного газа в Петербурге

15:12 СМИ: Ковтун назвали среди пяти претендентов на уход с постов глав регионов

15:06 Муниципал: Совершаева предложила открыть в Петербурге школу молодого политика

14:43 "Объединенные демократы" приглашают записаться в школу муниципальных депутатов   1

14:25 В УФАС признали жалобу на "рекламную" закупку ВТБ обоснованной, но предписания не выдали

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.