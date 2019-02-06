18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

9:59

Бондаренко назвал трагической случайностью гибель студента от сосульки

Вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко назвал трагической случайностью гибель студента на Аптекарском проспекте после падения сосульки, передает «Фонтанка.ру».

«Это трагическая случайность и совпадение. Потому что и здание стоит на большом расстоянии от тротуара, и забор есть. В этом учреждении есть договор, и несколько дней назад там производилась очистка свесов сосулек. Не полностью выполненные работы, на мой взгляд, привели к этому трагическим случаю», - сказал Бондаренко.

По его словам, после смерти студента Смольный дал указание ГАТИ усилить работу по проверке ведомственных зданий и учреждений федерального подчинения на предмет очистки кровли. За последнюю неделю составлено 55 административных протоколов, с виновных взыскано более 1 млн рублей штрафов, добавил чиновник.

Инцидент произошел 5 февраля. Студент скончался от полученных травм после того, как на него упала наледь. Еще одного человека доставили в больницу.

Ситуация с уборкой снега в городе остается тяжелой. Накануне, будучи недовольным качеством уборки, врио губернатора Алекcандр Беглов сменил главу Фрунзенского района: место Валерия Сапожникова занял Константин Серов. Подробнее об этом назначении – в материале ЗАКС.Ру.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме
10:16Макаров не дал Дмитриевой поднять вопрос об уборке Петербурга от снега
5 февраля, 20:55Прокуратура ищет виновных в смерти студента из-за сосульки в Петроградском районе
4 февраля, 19:31Беглов заявил о готовности выделить деньги из резервного фонда на уборку улиц от снега
4 февраля, 18:08"Водоканал" собрал и расплавил два миллиона кубометров снега
4 февраля, 17:27Рассерженные качеством уборки снега жители Петроградки пикетировали у стен администрации
3 февраля, 15:15Поменяв планы, Беглов проинспектировал уборку Фрунзенского района
3 февраля, 13:34За январь вывезли в четыре раза больше снега, чем год назад
1 февраля, 19:56Петербургский СК возбудил уголовное дело после падения льда на голову женщине
1 февраля, 19:53Парламент без расследований
1 февраля, 12:06ЗакС не будет проводить парламентское расследование по качеству уборки Петербурга от снега

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Считаете ли вы справедливой отставку главы Фрунзенского района из-за некачественной уборки снега?

Да
Нет

Все новости:

13:22 Макаров похвалил уволенного за плохую уборку снега экс-главу Фрунзенского района

13:17 У подозреваемой в призывах к терроризму псковской журналистки проходит обыск

13:08 Резник: Я думаю над тем, чтобы изменить сумму искового требования к Беглову на 7,3 млн рублей   1

12:54 Спикер ЗакСа Макаров призвал журналистов писать о корреспонденте Кагермазове   1

12:53 Главред петербургского "Эха Москвы" указал на нарушения при недопуске Кагермазова в ЗакС

12:47 Жительница Нефтеюганска пытается достучаться до Путина через Трампа

12:30 Беглов поторопил подрядчика со строительством станции скорой помощи в Металлострое

12:24 Россия выделит Кубе 38 млн евро в качестве кредита на покупку вооружения   2

12:04 ЗакС принял за основу законопроект о бесплатной юрпомощи для предпенсионеров   2

11:59 Учебник по экономике не одобрили из-за недостатка патриотизма

11:57 Петербург выделил на проведение Арктического форума 26,9 млн рублей

11:48 Муниципал: Мундепы хотят переименовать МО Черная речка в МО Ланское

11:41 Шульман находит непостижимой суть деятельности Совфеда

11:35 Муниципал: Главы местных администраций Петербурга смогут инициировать публичные слушания в муниципалитетах

11:03 Резник назвал поправки единороссов в закон о митингах "косметикой от Любови Павловны"   4

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.