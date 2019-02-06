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10:55

Резник подал в суд на Беглова из-за слов о сдаче Ленинграда фашистам

Депутат ЗакСа Максим Резник подал иск в Смольнинский суд Петербурга к врио губернатора Александру Беглову, требуя признать не соответствующими действительности слова о якобы высказанном парламентарием предложении «сдать Ленинград фашистам».

В иске утверждается, что претензии вызвало выступление врио губернатора на открытии музея блокадной медицины 23 января, и там он произнес фразу: Сегодня опять там (в ЗакСе) один из депутатов, Резник, выступал. И говорил, что надо было сдать город (Ленинград) фашистам… С ума сошел».

Резник подчеркнул, что не делал подобных заявлений. Указанные сведения порочат честь и достоинство депутата, поскольку  противоречат его убеждениям и свидетельствуют о якобы совершенном им нечестном, неэтичном поступке, безусловно осуждаемом обществом, указано в иске.

Истец требует, чтобы суд признал слова Беглова о якобы заявлении Резника не соответствующими действительности и порочащими честь и достоинство, а также обязать врио губернатора опубликовать опровержение на сайте Смольного. В качестве компенсации Резник просит взыскать символический один рубль.

В конце января в Telegram-каналах появилась аудиозапись выступления Беглова на открытии музея блокадной медицины, где и прозвучало заявление о словах Резника. 23 января врио губернатора ушел из ЗакСа непосредственно во время выступления Резника с трибуны. Однако в тот день депутат ничего не говорил о блокаде Ленинграда: тогда Резник заявил, что не поддерживает кандидатуру Беглова на пост градоначальника, потому что тот, по мнению парламентария, не подходит Петербургу.

О блокаде Ленинграда Резник и Беглов высказывались публично 25 декабря 2018 года, на заседании правительства Петербурга, но и тогда Резник не говорил о возможности сдачи Ленинграда. Депутат поправил выступавшего до него члена совета организации ветеранов войны, заявившего, что блокаду Ленинграда держали «двенадцать стран Европы». Резник напомнил, что Ленинград окружала фашистская армия, и просил не забывать о вкладе демократических европейских государств, входивших в антигитлеровскую коалицию. Тогда Беглов вступил с депутатом в спор, заявив, что в годы Второй мировой войны в Европе «никакой демократии не было», «расстреливали и сажали людей, Холокост устроили».

Позже Беглов заявил, что не приписывал Резнику слов о сдаче Ленинграда фашистам, сказав, что «об этом говорили ветераны», и врио губернатора «может, повторил эти слова».



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13:34   Евгений   evgen@nomail.com
Этого дурачка резника почему то не особо волнует кому и что сдал пыня. Его больше волнуют высказывания о событиях 70 летней давности. Ну и имбецил же.

11:54    
11:24 Беглов публично соврал и оскорбил депутата о якобы его словах про "сдачу Ленинграда". Ленинград попал в блокаду из-за бездарной предвоенной политики, уничтожения части руководящего состава армии перед войной, неготовности к началу войны из-за параноика Джугашвили. В то время, когда сталинисты эшелонами гнали стратегическое сырьё гитлеровцам в с сентября 1939 по июнь 1941 года, европейская демократическая страна Англия воевала С Германией. Город осаждали фашисты, в подавляющем большинстве - немецкие, с севера держали фронт финны. Кто и как насчитал 12 стран-участников блокады - неизвестно. Что касается других европейских наций, то все они были расколоты на коллаборантов и сопротивление.

11:24    
В объединённую армию фашистов Европы, с которой практически в одиночку героически сражался Советский Союз под руководством ВЕЛИКОГО Сталина, входило более 20 государств, к примеру, фашистская Венгрия предоставила в распоряжение Гитлеру 1,5 МИЛЛИОНА солдат и офицеров, 500 тысяч из которых погибло на Восточном фронте, а Италия, а Австрия, а Финляндия, а Испания, а Словакия, а Франция и тд. Подтверждено, что соединения и части из 12 стран участвовали в блокаде Ленинграда, а не только немецкая армия, к примеру, финны, та же испанская "голубая дивизия" и тд.

11:22    
Суд? В Санкт-Петербурге? А такой здесь есть?

11:21    
11.06 Ты голову отморожен полностью. Скучаешь? Секса уже не надо?

11:16    
11:06 Вычислю гада по IP-адресу  и пойдёшь паровозиком за публичное оскорбление в СМИ.
Тогда узнаем кто тебе приплачивает за лобызание пятой точки ещё не губернатора БЕглова.

11:12    
Надо было не рубль просить, а 11 миллионов: ребятам за "вытоптанный газон" хватило бы расплатиться.
Хотя Беглов и ру[цензура] не стоит.

11:10    
Это ответка от Серафимыча за увольнение Сапожникова.

11:06    
Резник-подонок и конченая мразь!

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