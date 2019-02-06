Резник подал в суд на Беглова из-за слов о сдаче Ленинграда фашистам

Депутат ЗакСа Максим Резник подал иск в Смольнинский суд Петербурга к врио губернатора Александру Беглову, требуя признать не соответствующими действительности слова о якобы высказанном парламентарием предложении «сдать Ленинград фашистам».

В иске утверждается, что претензии вызвало выступление врио губернатора на открытии музея блокадной медицины 23 января, и там он произнес фразу: Сегодня опять там (в ЗакСе) один из депутатов, Резник, выступал. И говорил, что надо было сдать город (Ленинград) фашистам… С ума сошел».

Резник подчеркнул, что не делал подобных заявлений. Указанные сведения порочат честь и достоинство депутата, поскольку противоречат его убеждениям и свидетельствуют о якобы совершенном им нечестном, неэтичном поступке, безусловно осуждаемом обществом, указано в иске.

Истец требует, чтобы суд признал слова Беглова о якобы заявлении Резника не соответствующими действительности и порочащими честь и достоинство, а также обязать врио губернатора опубликовать опровержение на сайте Смольного. В качестве компенсации Резник просит взыскать символический один рубль.

В конце января в Telegram-каналах появилась аудиозапись выступления Беглова на открытии музея блокадной медицины, где и прозвучало заявление о словах Резника. 23 января врио губернатора ушел из ЗакСа непосредственно во время выступления Резника с трибуны. Однако в тот день депутат ничего не говорил о блокаде Ленинграда: тогда Резник заявил, что не поддерживает кандидатуру Беглова на пост градоначальника, потому что тот, по мнению парламентария, не подходит Петербургу.

О блокаде Ленинграда Резник и Беглов высказывались публично 25 декабря 2018 года, на заседании правительства Петербурга, но и тогда Резник не говорил о возможности сдачи Ленинграда. Депутат поправил выступавшего до него члена совета организации ветеранов войны, заявившего, что блокаду Ленинграда держали «двенадцать стран Европы». Резник напомнил, что Ленинград окружала фашистская армия, и просил не забывать о вкладе демократических европейских государств, входивших в антигитлеровскую коалицию. Тогда Беглов вступил с депутатом в спор, заявив, что в годы Второй мировой войны в Европе «никакой демократии не было», «расстреливали и сажали людей, Холокост устроили».

Позже Беглов заявил, что не приписывал Резнику слов о сдаче Ленинграда фашистам, сказав, что «об этом говорили ветераны», и врио губернатора «может, повторил эти слова».

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.