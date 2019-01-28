Беглов обвинил Резника в заявлении о необходимости сдать Ленинград фашистам

Врио губернатора Александр Беглов обвинил депутата Заксобрания Максима Резника в том, что тот якобы публично заявил, что Ленинград следовало бы сдать войскам гитлеровской Германии в годы Великой Отечественной войны, аудиозапись опубликовал Telegram-канал «Занавеска Закса».

«Сегодня опять там один из депутатов – Резник – выступал и говорил, что надо было сдать город фашистам», – приводит цитату Беглова Резник в своем Facebook.

В соцсети Резник уточнил, что заявление Беглова прозвучало 23 января на открытии музея блокадной медицины. В тот день врио губернатора ушел из ЗакСа непосредственно во время выступления Резника с трибуны. Однако в тот день депутат ничего не говорил о блокаде Ленинграда: тогда Резник заявил, что не поддерживает кандидатуру Беглова на пост градоначальника, потому что тот, по мнению парламентария, не подходит Петербургу.

О блокаде Ленинграда Резник и Беглов высказывались публично 25 декабря 2018 года, на заседании правительства Петербурга, но и тогда Резник не говорил о возможности сдачи Ленинграда. Депутат поправил выступавшего до него члена совета организации ветеранов войны, заявившего, что блокаду Ленинграда держали «двенадцать стран Европы». Резник напомнил, что Ленинград окружала фашистская армия, и просил не забывать о вкладе демократических европейских государств, входивших в антигитлеровскую коалицию.

Тогда Беглов вступил с депутатом в спор, заявив, что в годы Второй мировой войны в Европе «никакой демократии не было», «расстреливали и сажали людей, Холокост устроили». Об отсутствии демократии Беглов заявил и 23 января на открытии музея, следует из аудиозаписи.

«[Резник] говорит, что у фашистов в то время в Европе была демократия. Не буду называть страны, которые здесь стояли, окружали наш город. Какая это демократия? Не хочу называть те страны», – заявил Беглов. Какие именно «двенадцать стран» держали блокаду Ленинграда, остается неясным.

Врио губернатора убежден, что в годы войны «одна Англия была независима», а остальные страны «все были под немцами». «Какая там демократия во время войны? С ума просто сошел», – резюмировал Беглов.

В комментариях к записи на Facebook Резник в ответ на вопросы о возможности подачи иска сообщил, что «уже работает над этим». В разговоре с MR7 депутат заявил, что будет «требовать опровергнуть эти слова, поскольку они лживые».

«Беглов прямо говорит, сегодня один из депутатов Резник сказал, что надо было сдать город фашистам. Вот он убежал [с заседания ЗакСа], поехал в музей блокадной медицины и оскорблял меня публично в надежде, что никто не узнает, видимо. Это и мерзость, и трусость одновременно. Вся эта история характеризует господина Беглова, а не меня», – заявил Резник.

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