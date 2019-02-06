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13:22

Макаров похвалил уволенного за плохую уборку снега экс-главу Фрунзенского района

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров назвал «одним из наиболее выдающихся глав районной администрации за всю историю Петербурга» Валерия Сапожникова, на днях отправленного в отставку с должности главы Фрунзенского района.

- Это технически всей жизнью подготовленный человек. Он всегда был капитаном-наставником, одним из самых трудолюбивых и достойнейших людей. Убежден в том, что ему найдется работа. Я уверен в этом. Всегда буду с огромным уважением относиться к этому человеку, - охарактеризовал Макаров Сапожникова на брифинге 6 февраля.

Вместе с тем, спикер отметил, что с уважением относится к кадровым решениям врио губернатора Петербурга Александра Беглова.

- Нравится кому-то или не нравится, мы должны с уважением относиться к его решениям, - заметил Макаров.

Напомним, Беглов отправил Сапожникова в отставку 4 февраля, на следующий день после незапланированной проверки врио губернатора состояния дорог и тротуаров Фрунзенского района. На должность районного главы был назначен бывший вице-губернатор Петербурга Константин Серов.

Сергей Еремеев



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