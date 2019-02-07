Вишневский считает, что власть назначила Беглова не вовремя и во вред себе

Обстоятельства назначения врио губернатора Александра Беглова, по мнению депутата Бориса Вишневского, показали полное неумение федерального центра подбирать кадры и ловить нужный момент, которое он наблюдает давно и регулярно. Экспертным мнением о петербургских буднях лидер местного отделения "Яблока" поделился в эфире радиостанции "Свобода".

Я бы Полтавченко продержал как минимум до марта, тогда на его преемника не легло бы это пятно неспособности убрать город. Создание эффектного образа замечательного нового врио в телеграм-каналах и на телеканалах, которые подконтрольны Смольному, не имеет ничего общего с реальным умением решать городские проблемы. — Борис Вишневский

Для того, чтобы без вреда для здоровья ходить по городу, прибег к метафоре политик, необходимо обладать навыками экстремального туризма и даже альпинизма, которые лично у него имеются.

Отметим, что накануне, 6 февраля, депутаты фракции Партия Роста Оксана Дмитриева, Максим Резник и Сергей Трохманенко и парламентарий от «Яблока» Борис Вишневский обратились к врио губернатора Александру Беглову с просьбой ввести в Петербурге режим чрезвычайной ситуации, аргументируя это ростом числа происшествий из-за низкокачественной, с их точки зрения, зимней уборки.

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