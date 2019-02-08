Дольщики "Норманна" не верят заявлениям директора ГК о скорой достройке объектов

В комитете по строительству Смольного состоялось очередное совещание по вопросам дальнейшей судьбы дольщиков "проблемных" объектов ГК "Норманн". На встрече присутствовали обманутые компанией граждане, зампред комитета Евгений Барановский и исполнительный директор "Норманн-Строя" Юрий Ласуков.

Барановский отметил, что несмотря на заявления гендиректора ГК Владимира Смирнова о том, что им был найден инвестор для продолжения строительных работ, ЖК "Ижора Парк", "Три Апельсина" и "На Заречной" до сих пор стоят "замороженными".

"С подрядчиками строительно-монтажных работ идут переговоры, частично, из средств, полученных от продажи земли на Товарищеском проспекте, погашена задолженность за охрану объектов. Если все встречи пройдут успешно, то со следующей недели начнется плановое финансирование первых двух «проблемных» объектов", - сообщил собравшимся Ласуков, добавив, что наибольший процент готовности на данный момент показывает комплекс "Ижора Парк".

Вместе с тем, часть денег, которые должен предоставить инвестор, пойдут на погашение долгов перед ГУП "ТЭК".

Барановский напомнил, что, согласно условиям реестра платежей, застройщик был обязан не только раскрывать всю схему по движению поступающих средств, но и направить их на достройку ЖК "Ижора Парк", однако на данный момент этого не происходит, в связи с чем Смольный направит в прокуратуру извещение о "нарушении структуры платежей по стройке".

Отмечается, что на встрече Ласуков так и не назвал имени вкладчика, который, по уверению представителя компании, возобновит работы на объектах.

Напомним, на сегодняшний на счету ГК "Норманн" семь недостроенных объектов, расположенных в Колпинском и Выборгском районах Петербурга, а также Всеволожском районе Ленобласти. Дольщики подсчитали, что новых квартир от застройщика ждут более 6 тысяч человек. "Норманн", вопреки финансовому краху трех входящих в группу компаний, все равно намерен сдать свои "долгострои".

Генеральный директор и совладелец ГК Владимир Смирнов 30 января был задержан на 72 часа по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), но отпущен через двое суток по подписке о явке. На встрече с дольщиками 2 февраля Смирнов заявил, что должен был встретиться в Москве с неким инвестором, который якобы займется достройкой не сданных очередей, но поездка в столицу сорвалась, так как следователи изъяли у него печати, учредительные документы и ключи доступа к компьютерам, в связи с чем он не может посвятить потенциального вкладчика в курс дела.