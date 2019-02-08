Штаб Навального об информации об оплате штрафа за газон: Это очередная провокация

В одной из групп «ВКонтакте» 8 февраля появилась информация о том, что компания ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг» якобы возместила ущерб за испорченные газоны в Петербурге во время акции 5 мая.

Группа, где появилось это сообщение, называет себя пресс-службой «Конкорда». К посту прикреплено платежное поручение. Из него следует, что компания ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг» перечислила 6,8 млн рублей комитету по благоустройству Петербурга. По данным ЕГРЮЛ, учредитель и генеральный директор ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг» – Евгений Пригожин. В «платежном поручении» указаны реквизиты этой компании. Также в выложенном файле имеется комментарий к платежу: «Компенсация за ущерб, нанесенный г.Санкт-Петербургу в результате проведения несакционированной массовой акции А. Навального, 5 мая 2018г,"Не дадим наш город топтать. Нам тут жить"».

В пресс-службе комитета по благоустройству в беседе с ЗАКС.Ру заявили, что смогут узнать о поступлении или непоступлении платежа во второй половине дня в понедельник. В настоящий момент никакой подробной информации комитет предоставить не может.

В разговоре с ЗАКС.Ру координатора штаба Алексея Навального в Петербурге Денис Михайлов отметил, что если деньги и переведены, то получателю, который не является взыскателем по иску.

– Администратором бюджетных средств по иску является прокуратура Санкт-Петербурга, и так же это было указано в решении. Поэтому то, если компания Пригожина перевела эти деньги на счет комитета, скорее всего, они им же и вернутся, и дальше всё будет замалчиваться, - сказал Михайлов.

По его мнению, появившееся в интернете платежное поручение является реальным. При этом, Михайлов считает оплату штрафа провокацией.

– Я думаю, что это такая очередная провокация со стороны Пригожина, чтобы были какие-то заголовки в интернете о том, что он оплатил штраф сторонникам Навального в Санкт-Петербурге, - предположил он.

Координатора движения «Весна» Богдан Литвин в своем Twitter сообщил, что произошедшая оплата никак не помогла бы ему с Михайловым в выплате штрафа. Также он написал, что решение суда всё равно будет обжаловано.

Напомним, 5 февраля Фрунзенский районный суд Петербурга обязал Михайлова и Литвина заплатить штраф в 7,3 млн рублей за якобы испорченный газон во время акции 5 мая «Он нам не царь». Прокуратура Петербурга считает их организаторами акции. Накануне заседания по этому делу пресс-служба судов распространила информацию о якобы поступившем ходатайстве о вступлении в качестве соответчика от Алексея Навального. В штабе политика назвали это «фейком». Кроме того, 4 февраля ряд СМИ сообщал о якобы имевшей место встрече Пригожина и оппозиционера Алексея Навального. Эту информацию политик и его пресс-секретарь опровергли и назвали провокацией.