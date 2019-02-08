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18:09

Врански разместил в интернете петицию за отставку Беглова

Заявивший о своем желании баллотироваться на пост главы Петербурга общественный деятель Красимир Врански опубликовал на сайте Change.org петицию, начав таким образом собирать голоса за отставку врио губернатора Александра Беглова. Число подписавших ее в настоящий момент приближается к одной тысяче человек.

Суть претензий состоит в качестве зимней уборки, которое, несмотря на различные рапорты и обещания, считает активист, не улучшается. Но есть и другие причины для созревшего недовольства.

"Строительство метро замораживается, вопрос обращения с отходами даже не поднимается, город продолжает утопать в рекламе борделей, а расклейщики избивают горожан за сделанные замечания. Обещания решить проблемы обманутых дольщиков остались обещаниями. Людям элементарно не дают выразить свою гражданскую позицию и по надуманным причинам забирают в полицию", - говорится в тексте документа, составленного лидером "Красивого Петербурга".

По словам Врански, тех трех месяцев, в течение которых Беглов руководит мегаполисом, более чем достаточно для того, чтобы приобрести способность полноценно управлять подчиненными.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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20:40    
У нас теперь "демократия" .Всем смазливым пеперастам разрешено вылезать со своими анусами.

18:40    
Выдрать бы розгами этого Врански. Фамилия сама за  себя говорит.
Что возомнил этот ....

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