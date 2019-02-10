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11:15

Вишневский едко прокомментировал "пиар-субботник" Беглова

Депутат петербургского парламента Борис Вишневский критически оценил субботник в исполнении городских чиновников под руководством врио губернатора Александра Беглова. В своем Facebook политик обратил внимание читателей на то, что журналисты были отобраны благосклонные, а сами работы по очистке улиц от снега, судя по их результатам, носили формальный характер, что позволяет говорить об этой акции как о "пиар-субботнике". Депутат не прошел мимо фразы, произнесенной Бегловым в ходе уборки: "Если мы не уберем снег, он уберет нас".

Да не "нас" уберут, а Вас, Александр Дмитриевич. Речь - о Вашей неспособности организовать работу по уборке города. И нежелании прислушиваться к тому, что Вам предлагают сделать. 

Борис Вишневский

Итоги, подведенные демократом, выглядят плачевно, а самое печальное. по его наблюдениям, что качество уборки лучше не становится.

"Двое погибших и сотни пострадавших. Переполненные травмпункты. Кипящие от возмущения горожане, пробирающиеся по обледеневшим тротуарам и снежным завалам. А в ответ - мобилизация "бюджетников", которые ничуть не виновны в плохой уборке, на исправление имиджа Беглова на субботнике", - заметил "яблочник".

В исправление Вишневский верить отказывается, уповая на близящиеся выборы городского начальника и честность их проведения.

Вечером 8 февраля стало известно, что чиновников Смольного в срочном порядке обязали выйти на субботник на следующее утро. В Петербурге сохраняется сложная ситуация с уборкой снега, которая обострилась после гибели студента от упавшей глыбы льда на Петроградской стороне. Ситуация осложняется перепадами температуры, из-за чего лед то тает, падая с крыш, то заново замерзает.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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14:03    
При дефиците дворников надо выделить персонального дворника, чтобы ходил за паскудным пархатым жидёнком и убирал всё говно, которое непрерывным потоком  по любому поводу льётся из него.

13:32    
Умница Вишневский! И чем больше всякие грязные комментаторы вопят, тем больше очевидней, что слова и дела депутата умны и правдивы. А оценка очень правильная. С таким сложившимся отношением петербуржцев к ио наврядле нужно стремиться в губернаторы.

13:29   В Питере, дворников - нет, спец.техники - нет, уборки снега, льда, "сосулей" - нет!   Но травмы - есть, пострадавшие - есть и невинно убиенный - есть!...
10 февраля, 12:31  
Интересно, это кто же "справляется со снегом в такой сложной ситуации и спуску никому не даёт", если, дворников - нет и снегоуборочной техники - нет?  
Ранее, в городе-герое Ленинграде, на Невском проспекте зимой снега - не было, т. к., во главе ленинградского региона был коммунист-хозяйственник - Григорий Васильевич Романов.  
Да и в блокадном Ленинграде организованности и порядка было больше, не то что ныне в Петербурге.

13:22    
А что в своей жизни организовал кролик-Вишневский? Пристроил жену на ставочку помощника депутата? Причем, в прошлом созыве он жену пристроил на зарплату сразу к двум депутатм-яблочникам, о чем последние и не догадывались. Или, бвть может, вспомнить, как Вишнеский "организовал" динамо в Заксе: брал у депутатрв по 5000 рэ типа в долг, а потом "забывал" про это?
Это мелочное мурло надо убрать из Закса!

13:08    
Кролику лопату в руки и пусть чистит снег во дворе Большой хоральной синагоги. Хоть какая-то польза будет от бездельника на депутатской зарплате.

12:31    
Оборзел Вишневский! Из образования только две школы, куда во власть рвешься!!!
Вишневский несправедливо  критикует Беглова.
Молодец Беглов, справляется со снегом в такой сложной ситуации и спуску никому не дает.

12:28    
Если бы Беглов не взял лопату с руки, то орали бы истошным голосом: "Вот, всех отправил на субботник, а сам даже к лопате не прикоснулся!" По-любому, будут критиковать. Убирают как всегда, не лучше и не хуже. Просто в этот раз очевидная развязана кампания по дискредитации ВРИО. Кому, интересно, это на руку?

12:24    
11:21 +1000000000000000000000000000000

11:46    
А Вишневский где во вчерашнюю субботу работал лопатой?

11:43   Игорь  
Еще б в троллейбусе проехал,
Еще б упился в доску, в дым;
Зашел в больницу для потехи;
Сказал бы, что не нужен Крым...

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