Вишневский едко прокомментировал "пиар-субботник" Беглова

Депутат петербургского парламента Борис Вишневский критически оценил субботник в исполнении городских чиновников под руководством врио губернатора Александра Беглова. В своем Facebook политик обратил внимание читателей на то, что журналисты были отобраны благосклонные, а сами работы по очистке улиц от снега, судя по их результатам, носили формальный характер, что позволяет говорить об этой акции как о "пиар-субботнике". Депутат не прошел мимо фразы, произнесенной Бегловым в ходе уборки: "Если мы не уберем снег, он уберет нас".

Да не "нас" уберут, а Вас, Александр Дмитриевич. Речь - о Вашей неспособности организовать работу по уборке города. И нежелании прислушиваться к тому, что Вам предлагают сделать. — Борис Вишневский

Итоги, подведенные демократом, выглядят плачевно, а самое печальное. по его наблюдениям, что качество уборки лучше не становится.

"Двое погибших и сотни пострадавших. Переполненные травмпункты. Кипящие от возмущения горожане, пробирающиеся по обледеневшим тротуарам и снежным завалам. А в ответ - мобилизация "бюджетников", которые ничуть не виновны в плохой уборке, на исправление имиджа Беглова на субботнике", - заметил "яблочник".

В исправление Вишневский верить отказывается, уповая на близящиеся выборы городского начальника и честность их проведения.

Вечером 8 февраля стало известно, что чиновников Смольного в срочном порядке обязали выйти на субботник на следующее утро. В Петербурге сохраняется сложная ситуация с уборкой снега, которая обострилась после гибели студента от упавшей глыбы льда на Петроградской стороне. Ситуация осложняется перепадами температуры, из-за чего лед то тает, падая с крыш, то заново замерзает.

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