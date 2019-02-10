Убрать квадратный метр снега в МО Екатерингофский предлагают за 40 рублей

Глава МО Екатерингофский Олег Смакотин рассказал об успехах введенной в округе практики денежного вознаграждения всех желающих убрать снег. Эксперимент, судя по Instagram муниципального депутата, длится уже неделю. За каждый убранный квадратный метр покрытой снегом земли активистам предлагается 39 рублей 97 копеек. Размер вознаграждения имеет свое объяснение.

Именно столько по расценкам, установленным в Санкт Петербурге, стоит ручная уборка одного квадратного метра тротуара. Так что, очистив от снега тротуар перед своим домом, вы можете не только навести порядок, но и немного пополнить свой бюджет, сделав фотофиксацию, перемножив убранные метры 39 руб. 97 коп. и выставив счёт ГУДП «Центр». — Глава МО Екатерингофский Олег Смакотин

По его подсчетам, за первые четыре дня эксперимента удалось "наубирать" больше чем на 3 млн рублей.

Вечером 8 февраля стало известно, что чиновников Смольного в срочном порядке обязали выйти на субботник на следующее утро. В воскресенье работа лопатами повторилась, но уже без участия врио губернатора Александра Беглова.

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