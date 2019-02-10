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18:00

Беглов помянул Пушкина, посетив его последний адрес

В годовщину смерти классического русского поэта и прозаика Александра Пушкина врио губернатора Александр Беглов побывал на его последней квартире, расположенной в доме 12 по набережной Мойки, сообщает официальный сайт Смольного.

"Пушкин - это наша совесть, наша гордость. Он как никто другой любил Россию, российский народ", - лаконично высказался о литераторе чиновник.

Визит высокопоставленной делегации увенчался возложением цветов к памятнику великому поэту во дворе его последнего дома.

Александр Пушкин был смертельно ранен на дуэли с Жоржем Дантесом зимой 1837-го года. Спасти его жизнь безуспешно пытались три дня.



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19:27    
не зря в ПТУ обучили

18:17    
“Не садись не в свои сани».
А.С.Пушкин

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