Иван Ургант счел малоэффективным привлечение к уборке снега бюджетников

Телеведущий и актер Иван Ургант, поучаствовавший в уборке города от последствий снегопада, представил свое видение того, кто должен этим заниматься, а, точнее, не должен. Своими соображениями он поделился в разговоре с изданием "Фонтанка". По его признанию, работы настоящих петербургских дворников увидеть воочию ему так и не удалось.

Говорят, что на выходных работали представители бюджетных организаций, что, в общем-то, как мне кажется, не сильно продвинет нас в решении этого вопроса. Поскольку люди, которые работают в бюджетных организациях, не связанных с жилищно-коммунальным хозяйством, делают это неумело и коряво, — как я. — Иван Ургант

Об инциденте с его отцом, Андреем Ургантом, у которого залило квартиру растаявшим снегом с крыши, шоумен высказался в том ключе, что это не плод халатности коммунальных служб, а, напротив, следствие их чрезмерного усердия.

"Это часто бывает в Санкт-Петербурге, когда плотность лома, которым чистят крышу, превосходит плотность кровельного железа, и одно пробивает другое", - пояснил Ургант-младший.

Ранее фактом массового "вывода" учителей и врачей на улицы для расчистки города возмутились депутаты петербургского отделения "Справедливой России".