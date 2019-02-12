В Петербурге вывесили баннер в поддержку заявившего о пытках аспиранта МГУ

В Петербурге прошла акция солидарности с аспирантом механико-математического факультета МГУ Азатом Мифтаховым, которого сначала пытались обвинить в изготовлении бомбы, а затем – в нападении на офис «Единой России», говорится на странице «Вконтакте» организации «Ревальтернатива».

В ходе акции несколько активистов повесили на мосту баннер «Нет пыткам! Свободу Азату» и зажгли файеры.

«Математика задержали и пытали сотрудники ФСБ, пытаясь выбить нужные признания. После провала первого обвинения его задержали еще раз, прямо на выходе из ИВС, уже по другому сфабрикованному уголовному делу и снова маринуют в изоляторе», - говорится в сообщении «Ревальтернативы».

Напомним, Мифтахов был задержан сотрудниками ФСБ 1 февраля. По словам его адвоката Светланы Сидоркиной, позже молодой человек сообщил об избиениях и пытках со стороны силовиков, в том числе с применением шуруповерта. В ходе избиений, по словам адвоката, Мифтахов вскрыл себе вены и был доставлен в больницу.

Сидоркина отметила, что Мифтахова вынуждали дать признательные показания по делу об изготовлении взрывного устройства (часть 1 статьи 223.1 УК РФ), найденного в подмосковной Балашихе в январе 2018 года.

4 февраля Балашихинский городской суд продлил аспиранту срок задержания на 72 часа. По истечению этого времени, его выпустили на свободу. Сразу же после этого Мифтахова задержали вновь, но уже по делу о поджоге офиса «Единой России», который произошел также в январе 2018 года.

Более 300 представителей научного мира подписали открытое письмо в защиту Мифтахова. Среди подписавшихся - профессора лингвистики Массачусетского института технологий, публицист Наом Хомский. За аспиранта поручились депутат Госдумы Олег Шеин и член президентского Совета по правам человека, руководитель объединения «Конфедерация труда России» Борис Кравченко.

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