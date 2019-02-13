Защитники зеленых зон провели пикеты у Заксобрания

Сторонники создания парка в устье реки Смоленки и сохранения парка Малиновка 13 февраля провели одиночные пикеты у Мариинского дворца перед началом пленарного заседания ЗакСа.

На заседании депутаты рассмотрят во втором чтении поправки в городской закон о Зеленых насаждениях общего пользования.

Поправки предусматривают, в частности, включение в перечень ЗНОП территории в устье реки Смоленки. Однако участок в парке Малиновка остается незащищенным от возможной застройки. Ранее спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заявил, что там будет построен православный храм.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.