Награждая Агапитову, Макаров вспомнил про Юлию Шик

Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров на заседании петербургского парламента 13 февраля поздравил с 55-летним юбилеем уполномоченную по правам ребенка в Петербурге Светлану Агапитову.

- Санкт-Петербургу очень повезло, что у него такая уполномоченная по правам ребенка, - отметил Макаров.

После этого спикер вспомнил историю “дочери военного летчика” Юлии Шик, которая после развода с мужем пытается вернуть себе детей, оставшихся с отцом. Женщина, напомним, с апреля 2018 года работает в ЗакСе.

Также в прошлом году Шик неоднократно заявляла, что ее муж Андрей Зайцев похитил и увез их общих детей. Зайцев данный факт отрицал, в свою очередь обвиняя экс-супругу в том, что она требовала от него переоформить на нее свою квартиру и перечислить деньги на операцию по увеличению груди. В августе 2018 года Ленинский райсуд постановил передать детей матери, однако этого так и не произошло.



Ранее ЗакС обращался по вопросу Шик в Верховный суд и Следственный комитет.



Также в октябре 2018-го отец Андрея Зайцева Дмитрий обратился к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой защитить его семью от ”произвола со стороны председателя Заксобрания” Макарова.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.