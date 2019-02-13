Вишневского возмущает, что СМИ Смольного именуют врио Беглова "действующим губернатором"

Петербургский парламентарий Борис Вишневский обратился к прокурору города Сергею Литвиненко с просьбой дать смольнинским СМИ наказ исключить из обихода выражение "действующий губернатор" по отношению к временно исполняющему обязанности градоначальника Александру Беглову.

"Яблочник" уверен, что подобное словосочетание не только вводит горожан в заблуждение, но и напрямую противоречит указу президента №569 от 3 октября 2018 года, согласно которому Беглов назначается врио, но никак не настоящим главой города.

Наиболее часто, указывает Вишневский, Беглов именуется "действующим губернатором" в таких СМИ, как телеканал "Санкт-Петербург", газета "Петербургский дневник", и даже на официальном сайте правительства города. "По информации, которую не скрывают журналисты этих изданий, указание называть Беглова именно так, дано из Смольного", - отмечает депутат.

"Формулировка «действующий губернатор» не только искажает суть президентского указа, но и формирует у избирателей представление, будто назначение состоялось окончательно и выборы ничего не решают", - подытожил послание Вишневский, попросив Литвиненко оперативно принять меры прокурорского реагирования.

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