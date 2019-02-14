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9:50

Беглов поддержал идею о предоставлении бесплатной юрпомощи жертвам политрепрессий

Врио градоначальника Александр Беглов поддержал разработанный депутатами-единороссами Александром Тетердинко и Павлом Зеленковым законопроект о предоставлении бесплатной юридической помощи жертвам политических репрессий в СССР, извещает пресс-служба Смольного.

Так, консультацию юриста на безвозмездной основе в случае одобрения ЗакСом данной инициативы смогут получить петербуржцы, в советское время бывшие репрессированными, но после реабилитированые; и ветераны ВОВ, также ставшие жертвами режима. По данным комитета по соцполитике, на сегодняший день в городе на Неве проживает почти 10 тысяч таких граждан.

Инициатива единороссов уже внесена в петербургский парламент. В случае её принятия, бывшие жертвы репрессий смогут воспользоваться бесплатной юрпомощью с начала 2020 года.



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13:27   Дед Иван   РУСЬ
Насколько я помню, вся "репрессия" заключалась в том, что НАРОДУ навязывали бесплатные квартиры с копеечными тарифами за коммуналку! За бесплатное образование и мед. помощь!, предоставляли рабочие места и достойную зарплату!  И очень много было таких "репрессий" Спросите старшее поколение - они это подтвердят! А, я сам в то знаю.

12:26    
11-22
А интернат на Валааме? А где бесплатный проезд орденоносцам, который был после войны? Да ветеранов надо было на руках носить. А теперь поздновато подачки делать.

12:14    
ЗАБЛУДОНЫ - репрессы ВСЕ УЖЕ ВЫМЕРЛИ!!!

11:22    
10:02 ”…ночью органы провели облаву, собрали всех киевских инвалидов и эшелонами отправили их на Соловки. Без вины, без суда и следствия. Чтобы они своим видом не «смущали» граждан. Мне кажется, что инвалиды прежде всего вызывали злость у тех, кто действительно пересидел войну в штабах. Ходили слухи, что акцию эту организовал лично Жуков. Инвалидов вывезли не только из Киева, их вывезли из всех крупных городов СССР. «Зачистили» страну. Рассказывали, что инвалиды пытались сопротивляться, бросались на рельсы. Но их поднимали и везли. «Вывезли» даже «самоваров» — людей без рук и без ног. На Соловках их иногда выносили подышать свежим воздухом и подвешивали на веревках на деревьях. Иногда забывали и они замерзали. Это были в основном 20-летние ребята.» Со всего Киева в тот раз вывезли несколько тысяч инвалидов. Инвалидов, которые жили в семьях – не трогали. «Зачистка инвалидов» повторялась в конце 40-х годов. Но тогда инвалидов уже отправляли в интернаты, которые впрочем тоже напоминали тюрьмы. С тех пор на парадах ветеранов уже не было инвалидов. Их просто убрали, как неприятное воспоминание. И Родина уже больше никогда не вспомнила своих лучших сыновей. В небытие ушли даже их имена. Это уже много позже оставшиеся в живых инвалиды стали получать льготы, пайки и прочие блага. А те – одинокие безногие и безрукие мальчишки были просто заживо похоронены на Соловках."

11:08    
10:01, 10:02 Все-таки сталинизм, это психическое заболевание.

10:02    
А кто такие "ветераны ВОВ, также ставшие жертвами режима"? Полицаи, предатели и прислужники фашистов? Беглов, ты охренел со своими едросами?

10:01    
В СССР не было политрепрессий, а была борьба с экстремистами-подрывниками гос.строя и уголовниками!!! Кстати, на ЗАПАДЕ(!!!) есть масса исследований, недавно очередные публиковали, которые единогласно утверждают, что 75%(!!!!!!!!)смертных приговоров в годы правления Сталина было вынесено УГОЛОВНИКАМ! И наши компетентные органы знают об этом, но в тренде тотальная КЛЕВЕТА на Сталина, СССР, потому об этом умалчивают!

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