На российских дорогах начнут укладывать "суперасфальт"

Росавтодор собирается применить на практике новую технологию укладки дорожного покрытия - "суперасфальт", передают "Известия".

Предполагается, что данным способом покроют тысячи километров дорог только федерального масштаба - для "обновления" локальных трасс метод чрезмерно дорогостоящ. Как отметили в Росавтодоре, "суперасфальт" тестируется уже три года, однако на практике им пока уложены 550 км дорог.

"Суперасфальт" более износостойкий по сравнению с обычным: при его укладке учитываются климатические условия местности, он служит около 12 лет вместо среднестатистических пяти и ремонтировать его понадобится лишь раз в 24 года.

Вместе с тем, отметили в Росавтодоре, немаловажно, что новый вид покрытия можно изготовлять из старого дорожного полотна, что сокращает траты на его укладку.

Добавим также, в прошлом месяце петербуржцы не раз удивлялись тому, как местные городские дорожники тестируют "нанотехнологии" по укладке асфальта зимой - например, на Шуваловском проспекте, улице Хошимина и ряде других случаев. Связано это с тем, что ранее Росавтодор, пренебрегая европейскими стандартами по укладке асфальта, разработал ряд собственных методик, где в том числе отмечается, что перестилать дорожное полотно в РФ можно и в ненастье, и в мороз (до -10 градусов).